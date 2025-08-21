Visionnaire25 presenta il documentario “C’era una volta Napoli”

Con la presentazione del documentario “C’era una volta a Napoli”, Visionnaire25 prosegue con un imperdibile secondo appuntamento dedicato al cinema napoletano.
Dopo il successo della serata inaugurale con il M° Aurelio Canonici e l’attore Mario Autore, che ha registrato una partecipazione numerosa e entusiasta, Visionnaire25
Sabato 23 agosto dalle ore 20.30 (ingresso libero) il Museo FRaC di Baronissi (Sa) ospiterà la proiezione del documentario “C’era una volta Napoli“, seguito da un dibattito insieme a: Ciro Ippolito (regista e produttore, celebre per “Arrapaho” sugli Squallor); Marco Giusti (storico critico cinematografico, creatore di Blob e Stracult) e Gino Aveta (autore Rai).
IL DOCUMENTARIO
“C’era una volta Napoli” è un divertente e appassionante road movie che ripercorre la storia del cinema napoletano dai pionieri come Gustavo Lombardo fino a Mario Merola, passando per le esperienze dello stesso Ippolito. Un ritratto sgangherato e ricco di sorprese che esplora l’unicità della produzione cinematografica partenopea.
GLI OSPITI
Ciro Ippolito, figura poliedrica del cinema italiano, e Marco Giusti, profondo conoscitore della cultura pop e dei B-movie, offriranno al pubblico un dialogo ricco di aneddoti e riflessioni, moderato dall’autore Rai Gino Aveta.
LA RASSEGNA
Visionnaire25, ideata e diretta da Andrea Avagliano, è organizzata dall’Associazione Tutti Suonati in collaborazione con il Museo FRaC Baronissi (diretto da Massimo Bignardi), con il patrocinio del Comune di Baronissi e il contributo della Film Commission Regione Campania.