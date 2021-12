Villa Comunale di Napoli: oggi la riapertura ai cittadini dopo l’incendio

Comune di Napoli: da oggi, giovedì 23 dicembre, la Villa Comunale riapre al pubblico dopo il rogo che ha mandato in fiamme alcuni alberi secolari.

Lo ha ufficializzato il Comune di Napoli in una nota. La riapertura è possibile dopo che è stata messa in sicurezza e recintata l’area coinvolta nell’incendio di lunedì 20 dicembre. Tale area, essendo ancora sotto sequestro da parte della Magistratura, sarà controllata, per evitare accessi indebiti, da un servizio di guardiania.

L’incendio era scoppiato nei pressi dell’ingresso di piazza Vittoria, a pochi passi dalle cancellate. Ad andare a fuoco sono almeno sei palme che risalgono alla metà dell’Ottocento. Sul posto sono subito intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, che sono riuscite a ridurre i danni provocati dalle fiamme.