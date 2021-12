Napoli, paura in Villa Comunale: incendio manda in fiamme alberi secolari

Villa Comunale di Napoli: nella serata di ieri, lunedì 20 dicembre, almeno sei palme sono andate in fiamme (i cui danni sono stati limitati dal pronto intervento dei Vigili del fuoco).

Grande paura nella serata di ieri, lunedì 20 dicembre, nella Villa Comunale di Napoli, dove intorno alle 18.45 alberi e sterpaglie sono andati in fiamme. Le immagini sono subito divenute virali sui social, grazie a un primo video postato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, poi col passare dei minuti sono stati condivisi altri filmati del rogo.

L’incendio è scoppiato nei pressi dell’ingresso di piazza Vittoria, a pochi passi dalle cancellate. Ad andare a fuoco sono almeno sei palme che risalgono alla metà dell’Ottocento.

Sul posto sono subito intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, che sono riuscite a ridurre i danni provocati dalle fiamme, e gli agenti del commissariato San Ferdinando. Come se non bastasse, il traffico nelle vicinanze è andato in tilt, provocando ulteriori disagi:

“Ho parlato con i Vigili del fuoco – ha spiegato ai cronisti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, subito accorso in Villa dopo l’accaduto – L’incendio ha colpito il banano che è proprio all’ingresso della Villa Comunale. Probabilmente c’è stato un innesco e adesso loro stanno valutando da cosa è stato generato”.