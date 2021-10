Vico Equense: arriva il “Piano solo” di Jany McPherson

Il grande jazz internazionale a Vico Equense: domenica 10 ottobre (ore 19.30) presso la Cattedrale S. Annunziata di scena il “Piano solo” di Jany McPherson.

Jany McPherson, nata a Guantanamo (Cuba), ha studiato nella prestigiosa Scuola nazionale d’Arte di L’Avana, dove è stata insignita dell’importante premio ”Adolfo Guzman”. A Cuba ha collaborato con Buena Vista Social Club, Omara Portuondo, Alain Perez ed altri importanti artisti cubani. Trasferitasi a Nizza, si è imposta nel panorama europeo, collaborando con i più autorevoli jazzisti francesi ed europei e esibendosi nei più importanti Festival Jazz d’Europa.

McPherson è pianista dotata di grande tecnica, molto originale nel fraseggio e nel linguaggio improvvisativo. L’innato senso ritmico della natia Cuba, le progressioni armoniche e melodiche travolgenti della sua musica, la toccante intensità interpretativa delle sue ballads, fanno di lei un’Artista con una firma assolutamente unica. Il suo CD “Piano solo “ è stato pubblicato dall’importante rivista JAZZIT.

Obbligo di prenotazione e Green pass (possibilmente cartaceo) per l’ingresso in Cattedrale. I posti disponibili sono 96. Per info e prenotazioni: Beniamino Cuomo: Whatsapp 339.6031725. A cura dell’Associazione Aequa 20 – Vico Equense.