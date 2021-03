Via Toledo, altro furto notturno in un negozio: è il quarto in due settimane

Via Toledo: quarto furto notturno (di cui tre ai danni della stessa attività commerciale) nelle ultime due settimane. Ferrara (presidente Centro commerciale Toledo-Spaccanapoli): “Servono più controlli”.

È allarme in Via Toledo, la centralissima strada dello shopping partenopeo, dove la scorsa notte si è verificato il quarto furto nelle ultime due settimane (di cui tre ai danni della stessa attività commerciale). Il suddetto negozio era già stato derubato, con danneggiamento della vetrina, appena due notti fa.

A questo punto, scatta la richiesta di maggiori controlli negli orari notturni, a partire dal coprifuoco delle 22, a tutela di quei commercianti già duramente colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid 19: “Le forze dell’ordine devono prendere contromisure – ha affermato all’Ansa Rosario Ferrara (presidente del Centro commerciale Toledo-Spaccanapoli) – ci devono mettere in sicurezza. Non possiamo la sera ritirarci a casa e non dormire per paura di ricevere nella notte una telefonata che ci annuncia che il nostro negozio è stato oggetto di un furto. Dalle ore 22 scatta il coprifuoco, è evidente che servono più controlli”.

L’assessora ai Giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, ha fatto sapere tramite i social che “siamo impegnati ad intensificare i controlli e la videosorveglianza in sinergia con la Prefettura.

Chiederemo, inoltre, al Prefetto, di potenziare le misure più idonee a scongiurare la reiterazione del fenomeno nel prossimo Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ringraziando le forze dell’ordine che sono già intervenute con tempestività e dedizione”.