Verdoliva: “Medici pensionati non rispondono a chiamata, concorso per 40 anestesisti”

Ciro Verdoliva: il Direttore Generale dell’Asl Napoli 1 fa il punto sull’emergenza Covid 19 annunciando un nuovo concorso per l’assunzione di 40 anestesisti.

“Serve intervento nazionale e rispetto delle regole”. Lo ha dichiarato Ciro Verdoliva, direttore dell’Asl Napoli 1, intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia e in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9.

Sul ruolo della medicina territoriale Verdoliva è fiducioso: “Sappiamo tutti che l’azione sul territorio è fondamentale. I medici di base e i pediatri stanno facendo molto e bisogna fare di più. Ci sono tavoli che si sono conclusi con accordi e nutro speranze che questo aiuto possa aumentare”.

Il dirigente sanitario conferma la scelta di chiusura delle scuole: “Stiamo seguendo tutti i giorni l’evolversi dei contagi scolastici. Leggiamo di grandi numeri e andiamo a vedere l’incremento quotidiano. Immaginiamo cosa sarebbe accaduto se i positivi che si leggono nel nostro grafico fossero andati a scuola invece di restare a casa”.

Infine, i prossimi interventi con il concorso per gli anestesisti: “Oggi abbiamo gli ultimi 5 dei 72 pazienti al San Giovanni Bosco con i trasferimenti. Iniziano i lavori di adeguamento e come avevamo annunciato prima dell’11 novembre la struttura ospiterà i primi pazienti Covid. Ieri abbiamo chiuso gli accordi con i privati e abbiamo recuperato altri 100 posti dal 4 novembre. Nessun medico dalla pensione ha risposto alla chiamata di ritorno in servizio. A breve partirà il nuovo concorso per 40 posti da anestesisti”.