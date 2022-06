Vasco Rossi, trionfo al Maradona di Napoli: 45mila persone in delirio per il Blasco

Vasco Rossi: è stato un trionfo il concerto del re del rock italiano allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Si preannunciava come un trionfo e trionfo è stato il concerto di Vasco Rossi ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Erano in 45mila ad applaudire il re del rock italiano, per uno degli appuntamenti musicali in assoluto più attesi del 2022 dopo lo stop ai concerti per pandemia.

Il “Blasco” è come sempre stato padrone assoluto del palco, mandando in delirio i fans accorsi da tutta Italia per vederlo con un mix dei suoi successi storici (su tutti Albachiara, Vita spericolata e Siamo solo noi, nello spazio dedicato ai bis) e di canzoni più recenti. Accanto a lui, la storica super band formata da Stef Burns, chitarra; Vince Pastano chitarra, cori, direttore musicale; Andrea Torresani, basso; Claudio Golinelli, basso, guest star; Alberto Rocchetti, tastiere, piano, cori; Frank Nemola, cori, tastiere, programmazione; Matt Laug, batteria; Beatrice Antolini, percussioni, tastiere, cori; Andrea Ferrario, sax; Tiziano Bianchi, tromba e Roberto Solimando, trombone. Nonostante il sold out, la gestione degli ingressi allo stadio è stata ottimale e anche durante il concerto tutto si è svolto in maniera ordinata.

Come già accaduto nei giorni scorsi, il cantautore di Zocca ha espresso parole di apprezzamento per Napoli e i napoletani durante il concerto, stigmatizzando la crisi in Ucraina (“Non ci voleva proprio dopo la pandemia una guerra”).

Questa la scaletta delle canzoni intonate durante la serata del Maradona: XI Comandamento, L’uomo più semplice, Ti prendo e ti porto via, Se ti potessi dire, Senza parole, Amore… aiuto, Muoviti!, La pioggia la domenica, Un senso, L’amore, l’amore, Interludio, Tu ce l’hai con me, C’è chi dice no, Gli spari sopra, Stupendo, Siamo soli, Una canzone d’amore buttata via, Ti taglio la gola, Rewind, Delusa, Eh già e Siamo qui.

Con tanto di bis trionfale per Sballi ravvicinati del terzo tipo, Tofee, Sally, Anima fragile, Siamo solo noi, Vita spericolata, Canzone e Albachiara.