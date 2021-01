Vaccino in Campania, De Luca: “Noi penalizzati, pronti a far invalidare piano nazionale” (VIDEO)

Covid 19 in Campania: il governatore De Luca sottolinea come siano “inaccettabili” le differenze sulle forniture del vaccino. Sulle scuole: “L’obiettivo è evitare focolai”.

Nella consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sottolinea un tema molto caldo di questi giorni: le forniture del vaccino anti Covid 19. Il numero uno di Palazzo Santa Lucia rimarca le difficoltà con la copertura dei “richiami”:

“Ci sono altre regioni che hanno molte più residenze sanitarie assistiti, ma non significa che hai il doppio di anziani – attacca De Luca riferendosi al commissario Domenico Arcuri- Quelli che non sono nelle residenze non è che sono scomparsi, quegli anziani ci sono e sono in vita. Quindi, i presupposti del Piano nazionale vaccini sono profondamente sbagliati. Tutto quello che è venuto dopo è in rapporto a quel piano. Così la conseguenza di quelle ore sarebbe la seguente: nella distribuzione dei vaccini, per questa e la prossima settimana, alla Campania andranno 135mila vaccini“.

Il governatore è deciso nella sua battaglia, anticipando possibili clamorose prese di posizione, come la richiesta di invalidazione del piano nazionale in caso di mancata equità: “Nessuno mi dica che stiamo rispettando criteri oggettivi, abbiamo assistito al mercato nero dei vaccini -prosegue- Lo abbiamo denunciato e chiesto un riequilibrio che ancora non è avvenuto. Stiamo discutendo con Arcuri su come garantire la copertura dei richiami. Qualcuno ha detto che la Campania non ha accumulato scorte, è una idiozia. È arrivato il tempo di smetterla con le manfrine, arriveremo a chiedere l’invalidazione del piano di distribuzione, mi auguro che prevalga il buon senso e la correttezza da parte di tutti”.

Altro argomento caldo sono le sentenze del Tar che hanno stabilito la riapertura delle scuole in Campania: “Il 25 gennaio -aggiunge- dovrebbero riaprire le scuole primarie, come avevamo previsto, lasciando sempre un margine di discrezionalità alle amministrazioni comunali e subordinando sempre tutto alle condizioni sanitarie vere. Poi, dice la sentenza del Tar, dal 1° febbraio cominciamo le attività delle secondarie inferiori e superiori. Era esattamente quello che volevamo ottenere“. L’obiettivo è quello di evitare focolai legati alle scuole, non risparmiando nuove critiche alla ministra Lucia Azzolina: “Sulle scuole – ha aggiunto De Luca – avevamo un obiettivo che già avevo detto. Mentre la valorosa ministra Azzolina continuava a ripetere ‘apriremo tutte le scuole il 7 gennaio’, la Campania insieme con la stragrande maggioranza delle Regioni ha preso un’altra decisione, cioè: riapriamo le scuole sulla base di una valutazione dello stato dell’epidemia e dunque delle condizioni di sicurezza da garantire per gli alunni, il personale scolastico e le famiglie.

Avevamo l’obiettivo di scavallare il mese di gennaio per verificare se l’epidemia, a 2-3 settimane dal periodo festivo di Natale e di Capodanno, riprendeva o si manteneva in proporzioni controllabili. Non c’era malvagità quando avevamo deciso di prenderci il mese di gennaio, siamo arrivati a raggiungere il nostro obiettivo. Nel frattempo, abbiamo lavorato per potenziare il trasporto e abbiamo da questo punto di vista una situazione buona, poi dobbiamo ragionare sugli orari ma questa è responsabilità anche dei dirigenti scolastici”.