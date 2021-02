Vaccino anti Covid 19 per ultra 80enni: oggi il via alla Mostra d’Oltremare

Vaccino anti Covid 19 alla Mostra d’Oltremare di Napoli: iniziata la somministrazione delle dosi Pfizer e Moderna per i primi 1000 over 80.

- Advertisement -

Da oggi, sabato 13 febbraio, è partita alla Mostra d’Oltremare di Napoli la campagna di vaccinazione anti Covid 19 per i cittadini over 80.

Nei 15 box allestiti presso gli spazi della Mostra sono state convocate 50 persone ogni 75 minuti (quest’oggi saranno in tutto 1000 le persone da vaccinare). Alla Mostra d’Oltremare, con ingresso da Piazzale Tecchio, ci saranno i volontari della Protezione civile, gli assistenti sociosanitari.

La Asl ha anche portato delle sedie a rotelle in caso di difficoltà di alcuni dei vaccinandi. Ognuno dei convocati dovrà compilare nuovamente la scheda anamnestica e avrà un colloquio con il medico.

Alla campagna di vaccinazione per gli over 80 (circa 320mila persone in Campania) possono aderire anche tutte le persone che compiranno 80 anni entro il 31/12/2021. Come noto, il ciclo vaccinale comprende due dosi, da effettuare a distanza di 21 giorni (vaccino Pfizer) o 28 giorni (vaccino Moderna).

Vaccino anti Covid 19 in Campania per ultra 80enni: ecco come prenotarsi

Gli over 80 possono prenotarsi per il vaccino collegandosi direttamente al sito web https://adesionevaccinazioni.soresa.it/

Per effettuare la prenotazione sulla piattaforma, i passaggi da seguire sono i seguenti:

inserire il Codice Fiscale e il numero di Tessera Sanitaria del richiedente over 80;

al momento dell’adesione, è necessario fornire un indirizzo e-mail e un recapito cellulare, che saranno utilizzati in fase di convocazione;

la piattaforma richiede la verifica del numero di cellulare fornito tramite un codice inviato via SMS;

una volta Registrata l’adesione, sarà inviata una e-mail di conferma all’indirizzo indicato. Sarà poi cura del centro vaccinale procedere con la successiva convocazione.

La prenotazione può avvenire anche tramite i medici di base o le farmacie, che prenoteranno gli assistiti sulla piattaforma dell’Asl, precisando la volontà e la possibilità di andare di persona a vaccinarsi o se non sono in grado di muoversi dovranno attendere l’USCA che si recherà a domicilio.