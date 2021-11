Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 1: terza dose per il personale scolastico e universitario

Vaccino anti Covid 19 a Napoli e Capri: da oggi, giovedì 4 novembre, al via le terze dosi per il personale scolastico e universitario. Ecco tutti i dettagli.

“Siamo pronti a partire già da giovedì 4 novembre con la somministrazione della terza dose “booster” a tutto il personale scolastico e universitario che ha superato il sesto mese dalla seconda somministrazione”. Non ha dubbi il direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, nell’accogliere la linea dettata dal Presidente Vincenzo De Luca per un piano straordinario di vaccinazione di massa da portare a termine già entro il mese di novembre.

Per l’ASL Napoli 1 Centro l’obiettivo sarà quello di somministrare circa 20mila dosi booster (Pfizer o Moderna) al personale scolastico e universitario – categoria a maggior rischio di esposizione all’infezione -al quale è già stata somministrata la seconda dose da almeno 6 mesi. Nei prossimi giorni l’ASL Napoli 1 Centro provvederà anche all’invio al personale scolastico e universitario che hanno già maturato i 6 mesi dalla seconda somministrazione – di SMS di convocazione (specificando che l’adesione è volontaria), utilizzando i contatti comunicati al momento dell’adesione alla piattaforma regionale SINFONIA.

Il personale sarà convocato per giornate, ma senza l’indicazione di una fascia oraria così da rendere meno impegnativa la presenza ad orari prestabiliti. In caso di assenza si potrà comunque accedere anche successivamente e liberamente.

La somministrazione potrà avvenire presso gli studi dei MMG e le farmacie aderenti alla campagna vaccinale, oltre che nei seguenti centri vaccinali di Napoli e Capri:

Mostra d’Oltremare (tutti i giorni dalle 9 alle 18);

(tutti i giorni dalle 9 alle 18); Fagianeria Real Bosco di Capodimonte (tutti i giorni dalle 9 alle 18);

(tutti i giorni dalle 9 alle 18); Centro vaccinale Isola di Capri (il venerdì dalle 9 alle 16).

Vaccino anti Covid 19: ecco il DSb della Asl Napoli 1

La somministrazione potrà avvenire anche presso i seguenti Distretti sanitari di base dal lunedì al venerdì (dalle ora 9 alle 16):

DSb n°24 Chiaia / San Ferdinando / Posillipo (corso Vittorio Emanuele n°691);

DSb n°23 Bagnoli / Fuorigrotta (via Davide Winspeare n°67);

DSb n°26 Pianura / Soccavo (via Scherillo n°12);

DSb n°27 Arenella / Vomero (via San Gennaro Antignano n°2 / via Mario Fiore n°6);

DSb n°28 Chiaiano / Piscinola / Marianella (via della Resistenza n°25);

DSb n°29 Stella / San Carlo all’Arena (via San Gennaro dei Poveri n°25);

DSb n°30 Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno (viale IV aprile n°50);

DSb n°31 Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino (via Egiziaca a Forcella n°18);

DSb n°32 Ponticelli / Barra / San Giovann a Teduccio (via Bernardo Quaranta n°2B);

DSb n°33 San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale (via Acquaviva n°64).