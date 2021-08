Vaccino anti Covid 19: camper nelle piazze di Caivano, Crispano, Casoria e Qualiano

Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 2: da mercoledì 4 a sabato 7 agosto il camper farà tappa nelle piazze di Caivano, Crispano, Casoria e Qualiano. Il DG D’Amore: “Divertimento senza regole può farci tornare indietro”.

La Asl Napoli 2 Nord, per avvicinare alla vaccinazione i giovanissimi, ha realizzato un tour nelle piazze e sulle spiagge con un proprio camper che ha permesso di somministrare oltre 2000 prime dosi in sei giorni. L’iniziativa continuerà da mercoledì 4 fino a sabato 7 agosto dalle ore 19 alle 23 con quattro nuove tappe a:

Caivano (mercoledì 4 agosto in Piazza Cesare Battisti);

(mercoledì 4 agosto in Piazza Cesare Battisti); Crispano (giovedì 5 agosto nella Villa Comunale);

(giovedì 5 agosto nella Villa Comunale); Casoria (venerdì 6 agosto in Via Marconi 91/103);

(venerdì 6 agosto in Via Marconi 91/103); Qualiano (sabato 7 agosto in Piazza del Popolo).

L’Asl garantisce la vaccinazione senza prenotazione presso tutte le proprie sedi vaccinali a tutti i cittadini residenti sul proprio territorio. Data la riduzione delle attività vaccinali dovuta alla minore richiesta, l’Azienda ha ridotto i propri hub dai 23 originari a 6.

Resteranno aperti per l’intero mese di agosto tutti i giorni dalle 8 alle 20 le seguenti strutture:

Pala-Trincone – Monteruscello – Pozzuoli ;

; VIII Circolo Didattico – Lago Patria – Giugliano ;

; Palestra Liceo E. Segrè – Mugnano ;

; Biblioteca Comunale – Frattaminore ;

; Palazzo Lu.Mo. – Afragola ;

; Il centro vaccinale di Ischia, invece, lavorerà esclusivamente sulla base delle prenotazioni.

L’ASL Napoli 2 Nord sta effettuando con grande attenzione l’attività di tracciamento dei diversi casi di positività al Covid 19 verificatisi sul proprio territorio. Ad oggi sono poco più di 1000 i cittadini risultati positivi tra la popolazione di circa 1 milione di abitanti residenti nei 32 Comuni di competenza dell’Azienda.

Il DG Antonio D’Amore invita alla prudenza: “La vaccinazione di massa -si legge in una nota – ci ha permesso di rallentare il contagio, ma in questi ultimi giorni i numeri dei positivi stanno crescendo, anche a causa dei comportamenti sconsiderati di alcuni. In particolare stiamo assistendo ad atteggiamenti pericolosi soprattutto da parte di giovanissimi. Stiamo monitorando con grande attenzione quanto accade in alcune zone delle isole, del litorale e in alcune piazze in cui si concentrano locali o si celebrano feste.

In questi luoghi, ogni sera, centinaia di giovanissimi – spesso non vaccinati – adottano comportamenti pericolosi non rispettando le norme sul distanziamento e sull’uso della mascherina. Invito le altre autorità del territorio a vigilare ancora di più per contenere questi fenomeni ma, allo stesso tempo, faccio un appello ai ragazzi affinché assumano comportamenti più responsabili e meno pericolosi. Non possiamo vanificare tutto il lavoro fatto per qualche serata di irragionevole divertimento”.