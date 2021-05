Vaccino anti Covid 19 a Caserta, open day AstraZeneca: boom di adesioni degli under 30

Vaccino anti Covid 19 alla caserma Ferrari Orsi di Caserta: terminerà alle 16 di domani, mercoledì 12 maggio, la somministrazione straordinaria aperta a tutte le età delle dosi di AstraZeneca. Previste oltre 7000 somministrazioni.

- Advertisement -

Come già accaduto la scorsa settimana all’ospedale di Marcianise, la Asl di Caserta ha nuovamente organizzato un open day aperto a tutti coloro che vogliano sottoporsi al vaccino anti Covid 19, senza alcun limite di età.

Come riporta “Il Mattino”, per questo nuovo Open Day sono quasi 1500 le dosi di vaccino AstraZeneca somministrate finora, dalle 6 di stamattina, presso l’hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi.

Le somministrazioni andranno avanti non più fino alle 6 di domani, come previsto inizialmente, ma proseguirà per altre otto ore e si chiuderà alle 16 di mercoledì 12 maggio (per un totale di 34 ore), visto che la Regione ha fornito altre migliaia di dosi di Astrazeneca.

Ai 5000 prenotati previsti fino alle 6 di domani, si aggiungeranno dunque altri 2000 cittadini, e alla fine, se si presenteranno tutti i prenotati, si arriverà a 7046 dosi Astrazeneca somministrate. Come già a Marcianise, si segnala una grandissima adesione da parte degli under 30 da tutto il Casertano: l’età media dei prenotati è di 29 anni.

Da sottolineare inoltre che non si sono verificate file né disagi all’esterno della caserma, mentre all’interno chi deve fare il vaccino attende sotto una tenda qualche minuto per poi entrare nella struttura dove medici e infermieri somministrano le dosi.