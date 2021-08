Vaccino anti Covid 19 a Caserta e provincia: open day tutti i giorni

Vaccino anti Covid 19 a Caserta e provincia: a partire da oggi, martedì 3 agosto, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione in tutti gli hub della Asl Caserta.

A partire dalla giornata di oggi, martedì 3 agosto, i sette centri vaccinali di Caserta e provincia saranno in open day tutti i giorni per incentivare i cittadini ad effettuare la vaccinazione anti Covid 19.

Sarà quindi possibile recarsi sempre nei vari hub, senza prenotazione, per effettuare sia per la prima somministrazione che i richiami (in questo caso trascorsi i tempi previsti). Sarà necessario presentarsi con un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria.

Tale provvedimento è stato stabilito dalla Asl Caserta col preciso scopo di incentivare le persone a vaccinarsi rendendo la procedura più facile e veloce possibile, evitando incompatibilità con impegni lavorativi e personali.

Vaccino anti Covid 19 a Caserta: ecco gli hub per gli “open day”

Centro Commerciale Campania di Marcianise (dalle ore 9 alle 17.45);

Sant’Andrea del Pizzone-Francolise (dalle 18 alle 22.30);

Ospedale di Aversa (dalle 8 alle 13);

Ospedale di Piedimonte Matese (dalle 8 alle 14);

Ospedale di Sessa Aurunca (dalle 8 alle 14);

Ospedale di Marcianise (dalle 7 alle 13 a partire dal 16 agosto);

Caserma Magrone di Maddaloni (dalle 8.30 alle 13.30 a partire dal 16 agosto).