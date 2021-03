Vaccini in Campania, al via le prenotazioni per gli over 70: cosa fare

E’ stata aperta la piattaforma per le adesioni da fare agli over 70 dei vaccini in Campania. Ecco cosa fare.

Vaccini in Campania: è stata aperta la piattaforma per le adesioni agli over 70. Sono disponibili, inoltre, le attestazioni di vaccino avvenuto. Da oggi è attiva la piattaforma telematica anche per le adesioni alle vaccinazioni riservate ai campani con oltre 70 anni di età (link: adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino).

E’ anche possibile vedere e stampare l’attestato di vaccinazione (link: adesionevaccinazioni.soresa.it/info/cittadino).