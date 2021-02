Al via le vaccinazioni Covid per docenti e personale scolastico senza limiti di età in Campania

E’ pronta a partire la campagna per le vaccinazioni Covid del personale scolastico, docente e non docente, in Campania, senza limiti di età: ecco come prenotarsi.

“Ho mandato una informazione alle scuole per spiegare che saranno i dirigenti scolatici attraverso una manifestazione di interesse che ogni scuola organizzerà a segnare i nomi del personale per la vaccinazione. Serve la manifestazione di interesse nelle scuole perché l’adesione è volontaria, non ci sono limiti di età, l’unico limite è di voler aderire”. Lo ha detto l’assessore regionale alla scuola Lucia Fortini nella sua diretta Facebook settimanale spiegando le modalità per le vaccinazioni Covid con Astrazeneca per gli under 55 che partono in settimana in Campania. Anche i docenti over 55 potranno quindi aderire e la Regione poi si organizzerà per somministrare loro altri tipi di vaccini.

“I dirigenti scolastici – ha spiegato Fortini – raccolgono le adesioni, le caricano sulla piattaforma e poi ogni docente e membro del personale non docente scaricherà i moduli in un momento successivo per confermare il proprio consenso. Quindi non sono i singoli docenti ad aderire sulla piattaforma, lo dovranno fare per il tramite dei dirigenti. Per ora le adesioni non ancora in numeri importanti ma nei prossimi giorni ci aspettiamo che aumenteranno. E’ molto importante aderire e lancio un messaggio a tutto mondo scuola perché si sottoponga alla vaccinazione. Non è il momento delle polemiche, perché abbiamo un nemico il covid e dobbiamo ritrovare il giusto equilibrio”.

Fortini ha anche informato che oggi è prevista la prima riunione della commissione formata dagli assessori regionali alla scuola di tutte le Regioni che sono stati convocati online dal nuovo ministro all’istruzione Patrizio Bianchi.