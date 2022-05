Usare una VPN per il gaming: è necessario?

Giocare online è oggi sempre più comune e per molti non si tratta di un semplice passatempo. Per il gaming c’è infatti bisogno di tutti gli strumenti adeguati per interagire alla massima velocità e in tutta sicurezza: ecco quindi perché si dovrebbe acquistare l’abbonamento a una VPN.

L’evoluzione tecnologica dei pc e il lancio sul mercato di giochi sempre nuovi per computer ha fatto diventare il gaming un’attività sempre più popolare. Sono sempre di più le persone che hanno abbandonato le consolle per giocare in tutta semplicità dal proprio computer. I maggiori appassionati hanno infatti attrezzato un angolo della propria casa in cui poter alloggiare schermi grandi e in alta risoluzione e computer dalla velocità di elaborazione molto alta.

Per fare gaming c’è bisogno anche e soprattutto di una rete internet veloce, preferibilmente a fibra ottica, per evitare lag di qualsiasi tipo. Scegliere le attrezzature giuste è molto importante anche per gioca a scopo di lucro. I gamer professionisti sono sempre più diffusi e alcuni di loro riescono a guadagnare, facendo live su Twitch o partecipando a tornei, anche migliaia di euro ogni mese.

Uno degli strumenti che ogni gamer dovrebbe avere è l’abbonamento a una VPN di altissima qualità. Ecco perché tutti dovrebbero usarla e sfatiamo alcuni miti ricorrenti sul rapporto fra VPN e gaming.

Una VPN aumenta la sicurezza di gioco

Dobbiamo ricordare che quando giochiamo al nostro gioco preferito, siamo pur sempre collegati a un server di cui non sappiamo molto. Ecco perché il nostro wallet di criptovalute, le nostre conversazioni con gli altri gamers e tutte le eventuali estensioni acquistate nel tempo potrebbero essere a rischio. Naturalmente i migliori giochi in circolazione sono costantemente monitorati da esperti di sicurezza informatica, ma non si può mai essere sicuri.

Usare una VPN quando si gioca ti aiuta sia a mantenere l’anonimato, e quindi evitare che la tua identità sia rivelata agli altri players, sia a proteggere tutti i progressi fatti nel corso del tempo. D’altronde quando si gioca l’importante è rimanere concentrati e rilassati: con una VPN il problema della sicurezza, anche quando si gioca su server nuovi, non si porrà mai.

La VPN aumenta la velocità della rete internet: in che senso?

Uno dei falsi miti delle VPN è che queste reti rallentino la connessione internet. Questo non è assolutamente vero. Tutti i passaggi di dati che vengono fatti tra server distanti migliaia di chilometri fra di loro sono assolutamente istantanei: la velocità di internet non ne risentirà assolutamente.

Quando si tratta di gaming, poi, le VPN permettono anche di aumentare la velocità della connessione: ma come è possibile? Molto semplice. Alcuni provider, per tutelare le proprie infrastrutture dai sovraccarichi, decidono di imporre delle limitazioni di velocità ad attività che – notoriamente – occupano più banda. Queste, in genere, sono lo streaming di contenuti, videocall e gaming. Usare una VPN permette di oscurare al provider dov’è diretto il flusso di dati: questo escamotage farà cadere ogni limitazione sulla velocità e, paradossalmente, si potrà giocare a una velocità superiore.

Le VPN sono anche utilissime quando siamo connessi a reti pubbliche per la medesima ragione. Si aggireranno tutti i divieti relativi all’uso di giochi e streaming: si potrà fare il proprio gioco preferito anche quando si è fuori casa. Un vantaggio non da poco.

Aggirare la geolocalizzazione: con la VPN è possibile

Per una questione di diritti e accordi commerciali, i players di tutto il mondo non usufruiscono mai del medesimo trattamento. Questa fastidiosa limitazione si avverte quando in un determinato paese alcuni giochi online arrivano in ritardo, alcune estensioni sono precluse o addirittura il prezzo d’acquisto è molto più svantaggioso.

Pagando l’abbonamento a una buona VPN sarà possibile aggirare il problema. Le migliori reti virtuali, infatti, permettono di scegliere a quale server connettersi. Così facendo si potrà risultare in un’altra area geografica e vedere tutte le limitazioni imposte cadere. Il nostro consiglio è quello di scegliere sempre una VPN che permetta questa funzione e che abbia effettivamente dei server in ogni parte del mondo. Solo così si potrà creare una connessione stabile che possa aggirare tutti i divieti imposti dal geoblocking.

VPN per gaming: pro e contro

I pro dell’uso di una VPN per giocare online sono quindi molteplici. In primis c’è la questione della sicurezza, ma anche l’aumento relativo della velocità di gioco e il bypass del geoblocking. L’unico contro è il pagamento di un piccolo canone di abbonamento mensile o annuale, ma si tratta di un problema assolutamente trascurabile. È un vero e proprio investimento che potrà migliorare la dimensione di gioco a tutti i livelli.