Rubrica Games: Le migliori uscite di maggio 2022

L’E3, che avrebbe dovuto tenersi a Los Angeles per annunciare grandi novità del mondo gaming, è stato cancellato. Ma vediamo le uscite di maggio 2022.

di Piero Lombardi – Ci avviciniamo all’estate e purtroppo quest’anno non vedremo L’E3, che avrebbe dovuto tenersi a Los Angeles il prossimo mese come ogni anno per annunciare grandi novità del mondo gaming. Il mese scorso è stato ricco di buone uscite tra cui LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, vediamo questo mese cosa ci riserva.

Trek To Yomi (5 Maggio)

Titolo davvero interessante, ispirato ai samurai e alle pellicole di Akira Kurosawa, vestiremo i panni di Hiroki, il nostro eroe che dovrà difendere a tutti i costi la sua città e i suoi cari. Se siete appassionati del genere è un titolo da non perdere con una grafica davvero interessante e un gameplay eccellente.

Salt and Sacrifice (10 Maggio)

Ispirato alla saga dei Soul, questo GDR dark è il seguito di Salt and Sanctuary. In un regno apparentemente Pacifico l’arrivo di maghi malvagi sconvolge la popolazione, nei panni di un inquisitore dovrai cacciarli e sconfiggerli tutti.

Evil Dead: The Game (13 Maggio)

Ispirato alla saga cinematografica dI Sam Raiami, nei panni di Ash Williams o di uno dei suoi amici potrai affrontare l’inferno. Nato principalmente per il multiplayer, Il gioco infatti ti permetterà di scegliere tra due fazioni: Buoni o Cattivi per cimentarci in epiche battaglie.

Sniper Elite 5 (26 Maggio)

Torna la nuova saga della serie Rebellion. In Sniper Élite 5 dovrai affrontare e sventare la minaccia nazista durante la seconda guerra mondiale. Ambientato in Francia prima dello sbarco degli alleati, il protagonista Karl Faiburne dovrà indagare sull’operazione Kraken che potrebbe rovesciare le sorti della Guerra.