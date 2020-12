Tommaso Zorzi prossimo tronista di Uomini e Donne?

Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo l’improvvisata di Maria De Filippi con la casa del GF Vip, si vocifera che Tommaso Zorzi possa sedersi sul trono.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata del reality, Maria De Filippi si è collegata a sorpresa con la casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice si è indirizzata in maniera particolare a Tommaso Zorzi.

L’influencer ha reso noto di voler lavorare con Maria, anche se dovesse fare le fotocopie per lei. Nel prossimo futuro questo sogno potrebbe realizzarsi, in quanto in molti pensano che Zorzi possa partecipare a Uomini e Donne.

Tommaso Zorzi potrebbe fare l’opinionista al fianco di Gianni Sperti o il tronista.

Tommaso Zorzi a Uomini e Donne? E’ questa la notizia che sta rimbalzando sul web in queste ultime ore. L’influencer milanese ha dichiarato che vorrebbe partecipare a una delle trasmissioni della De Filippi, non importa come e perchè.

Dopo l’intervento di Maria proprio al Grande Fratello Vip, dove si trova attualmente Zorzi, dove la conduttrice si è collegata con la casa dagli studi di Amici, pare che il suo sogno potrebbe realizzarsi. In molti infatti sono convinti che Tommaso potrebbe essere un tronista nella prossima stagione del programma.

In realtà le possibilità sono molteplici, a partire dalla trasmissione. Zorzi potrebbe essere, infatti, il prossimo conduttore di Tu si que vales, altra trasmissione di Maria De Filippi, e a Uomini e Donne, oltre che come tronista, l’influencer potrebbe fare anche l’opinionista.

Non è quindi certo il suo ruolo, ma la possibilità che Tommaso Zorzi possa partecipare a una delle trasmissioni della De Filippi prende sempre più forma.

