Uomini e Donne, registrazione 29 dicembre: Nuovi scoop per il 2021

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: Gemma Galgani non ha trascorso le feste natalizie con il cavaliere Maurizio Guerci. Riccardo Guarnieri vuole ripartire da Roberta Di Padua.

Nonostante la pausa natalizia, i protagonisti di Uomini e donne, popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, continuano a registrare le prossime puntate (che andranno in onda dal 7 gennaio 2021 in poi).

Tra gli appuntamenti più attesi dai telespettatori, c’è sicuramente il trono over, che ha come grande star Gemma Galgani. I canali social del programma svelano le anticipazioni della puntata registrata martedì 29 dicembre, con un colpo di scena che riguarda proprio la dama torinese, la quale aveva in precedenza confessato di aver trascorso una notte d’amore con il cavaliere Maurizio Guerci.

A sorpresa, tuttavia, Gemma ha annunciato di non aver trascorso le feste natalizie con Maurizio e di averlo sentito poco anche al telefono.

Pare che il 26 dicembre il cavaliere abbia addirittura spento il cellulare, facendosi vivo con Gemma solo il giorno dopo. Un dettaglio che ha spinto l’opinionista Tina Cipollari (acerrima nemica di Gemma) a sospettare che Maurizio abbia un’amante, ma lui nega.

A quel punto, Tina lo provoca, dicendogli che allora il Capodanno era d’obbligo trascorrerlo con Gemma e vuole subito sapere i dettagli: Maurizio ha però rinviato tale discussione con Gemma dopo la puntata.

Anticipazioni trono over Uomini e Donne: Riccardo vuole ricominciare da Roberta

Non ci sono però soltanto le vicende di Gemma Galgani al centro dell’ultima registrazione del trono over. Dopo varie liti, il cavaliere Riccardo Guarnieri ha infatti deciso di ricominciare a frequentare la dama Roberta Di Padua. L’ex di Ida Platano doveva far entrare in studio alcune donne venute per conoscerlo dopo aver chiuso con Roberta, ma prima di chiedere l’autorizzazione a Maria De Filippi ha chiesto alla conduttrice un chiarimento con Roberta.

I due decidono dunque di ricominciare a sentirsi e, per far vedere le sue buone intenzioni, Riccardo rifiuta di conoscere le altre donne per dedicarsi solo a Roberta.

Ospiti Speciali nelle prime puntate di Uomini e Donne in onda a gennaio 2021

Nelle prossime puntate arriveranno ospiti speciali tra cui Nicola e Jara che annunceranno di diventare di nuovo genitori.