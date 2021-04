Uomini e Donne, Tina Cipollari in collegamento da casa: ecco il motivo della sua assenza

Uomini e Donne: nella puntata di ieri, giovedì 15 aprile, l’opinionista Tina Cipollari ha spiegato il perché della sua lunga assenza dallo studio del dating show di Maria De Filippi.

Dopo un’assenza di circa due settimane, nella puntata di ieri, giovedì 15 aprile, Tina Cipollari, opinionista simbolo di Uomini e Donne, si è collegata da casa con lo studio del dating show di Maria De Filippi.

Nei giorni scorsi si sono susseguite tante voci riguardanti la sua assenza. Con questo collegamento “a distanza”, realizzato proprio in apertura di puntata, Tina ha voluto spiegare il motivo della sua assenza.

È stata Maria De Filippi a tranquillizzare subito i fan: “Ti stai trasferendo a Torino, sentivo” e l’opinionista ha aggiunto: “Si, sto facendo un trasloco, che diciamo è molto impegnativo e ci vorrà qualche giorno. Mi sto trasferendo in Piemonte”.

Non poteva mancare un sarcastico riferimento alla sua “nemica storica”, Gemma Galgani, star del trono over originaria di Torino. Alla domanda della conduttrice “Perché hai scelto Torino?”, la risposta di Tina non smentisce l’antipatia per Gemma: “Sto facendo delle indagini e allora mi sono trasferita proprio lì sul posto”.

Manco a dirlo, è subito partito uno scontro “a distanza” tra la Cipollari e la Galgani, ovviamente sulle scelte amorose della dama. Sta di fatto che la verità è finalmente emersa: Tina Cipollari tornerà in studio tra qualche giorno non appena terminato il trasloco.