Uomini e Donne: Tina Cipollari assente anche nell’ultima registrazione

Anticipazioni Uomini e Donne: anche nella registrazione del 10 aprile l’opinionista Tina Cipollari è risultata assente dagli studi del dating show di Maria De Filippi.

- Advertisement -

Come ormai accade già da due settimane, anche nell’ultima registrazione, datata 10 aprile, Tina Cipollari, opinionista simbolo di Uomini e Donne, è risultata assente dagli studi del dating show di Maria De Filippi.

Se fino a qualche tempo fa Tina era in collegamento da casa, successivamente non è stata più presente neanche “a distanza”. Né Maria De Filippi né l’altro opinionista del programma, Gianni Sperti, danno aggiornamenti su di lei. Neanche sui social, Tina non pubblica aggiornamenti ormai da giorni. Come riporta “Blastingnews”, sono tante le voci che circolano in giro, tra cui quella secondo la quale Cipollari si starebbe preparando per il tanto atteso matrimonio con Vincenzo, l’uomo che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli.

Tuttavia, non si esclude che l’assenza di Tina possa essere dovuta al fatto che le registrazioni del programma si stanno svolgendo nel fine settimane e forse, per non stare lontana dalla famiglia il sabato e la domenica, l’opinionista potrebbe aver preferito fermarsi per un po’.

Nell’attesa del ritorno in trasmissione per nuove pungenti opinioni e “avvincenti” liti con la sua “acerrima nemica”, la dama del trono over Gemma Galgani.