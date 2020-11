Uomini e Donne spoiler, anticipazioni registrazione del 21 novembre

Uomini e Donne spoiler. Nell’ultima registrazione del 21 novembre le cose tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si fanno più complicate. Anche per il trono classico ci saranno alcune novità. Davide è sempre più preso sa Beatrice.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne spoiler, datata sabato 21 novembre. In questa puntata vediamo Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua discutere della loro conoscenza.

Intanto Davide Donadei e Beatrice si avvicinano sempre di più, nonostante le proteste di Chiara. Sophie ha dei dubbi su Antonio: il corteggiatore si è scusato per quanto fatto nella puntata precedente, ma lei non sa più quale è la sua vera personalità.

Armando Incarnato chiude con Brunilde

Molti avvenimenti da raccontare nell’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, realizzata sabato 21 novembre. La puntata si apre, come al solito, con Gemma Galgani. La dama sta uscendo con Maurizio e Biagio.

Biagio a sua volta usciva con Maria, usiamo il passato perchè proprio in questa puntata il cavaliere decide di chiudere con lei e conoscere solo Gemma. Durante l’esterna con Maurizio i due si sono baciati.

Valentina per questo decide di chiedere con Maurizio perchè non può sopportare che lei ha baciato Gemma, che ha l’età di sua madre.

Si passa poi a Riccardo Guarnieri. Lui è uscito con Brunilde e ha tentato di baciarla in camera sua, ma la dama si è rifiutata. Armando Incarnato interviene e decide di chiudere con la dama perchè a lui non aveva permesso di prendere una camera per entrambi.

Roberta Di Padua poi inizia a protestare con Riccardo perchè lui voleva l’esclusiva con lei, che nel frattempo si vede anche con Michele, ma lui può uscire con Brunilde? Alla fine della discussione non si capisce come sono rimasti i due.

Si passa poi al trono classico. Marianna stava uscendo con Gianluca mentre sentiva Armando. La ragazza decide di chiudere con quest’ultimo per dedicarsi la tronista. Vediamo quindi la loro esterna, dove i due vanno in giro per Roma.

E’ il turno di Davide Donadei. Il ragazzo è andato in esterna con Beatrice e le cose tra i due vanno sempre meglio. Il tronista, arrivati a casa sua, le mostra una foto del fratello e della madre e stanno molto vicini.

In studio poi scopriamo di una sorpresa per il tronista: una videochiamata proprio con la sua famiglia. Mentre è molto emozionato, Maria De Filippi gli chiede se dovesse uscire ora con chi lo farebbe e lui risponde Beatrice senza alcuna esitazione.

Chiude la puntata Sophie. La tronista ha organizzato un’uscita per il compleanno di Matteo e gli ha fatto un regalo (un libro con dedica). I due si baciano attraverso la mascherina.

In studio Antonio prende la parola e si scusa per i modi arroganti dell’ultima puntata. Le numerose critiche ricevute lo hanno ferito e vuole dimostrare che il suo è un carattere forte e non arroganza.

Sophie però si dice confusa: chi è davvero Antonio, quello che ha visto lei con i suoi occhi o quello che vediamo in studio? Se continuano così e lei sceglie lui, dice la ragazza, al di fuori del programma non durano un giorno.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.