Uomini e Donne: Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si sono lasciati?

Uomini e Donne, anticipazioni. Amedeo Venza annuncia che la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sarebbe già finita.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Oggi parliamo di due ex protagonisti del programma, vale a dire la coppia composta dall’ex tronista Sophie Codegoni e la sua scelta, Matteo Ranieri.

La coppia ha lasciato il programma da appena un mese, la puntata della scelta è andata in onda dopo, ma pare che l’amore sia già finito. Almeno questo è quello che annuncia il popolare influencer Amedeo Venza, sempre molto aggiornato su questi temi.

Uomini e Donne, Amedeo Venza: “I miei più sinceri auguri a entrambi per una nuova vita”.

Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne. Pare infatti che la coppia composta da Sophie Codegoni e da Matteo Ranieri si sia separata ad appena un mese dalla scelta andata in onda su Canale 5.

La fonte della notizia è Amedeo Venza, popolare influencer sempre molto al passo con gli avvenimenti di questo genere. “Mi dispiace doverlo dire, ma la loro frequentazione pare non abbia dato i frutti desiderati…Anche la distanza e questo lockdown non hanno certo aiutato.”

L’influencer pugliese ha poi aggiunto: “Bisogna usare Instagram anche per questo…Dovrebbe aggiornare i fan sulla sua situazione sentimentale…D’altronde l’hanno sempre sostenuta sia singolarmente che in coppia“.

Di recente Matteo aveva rassicurato tutti i fan su Instagram che c’era stata si una lite, ma che si sarebbe tutto risolto in breve tempo. Sempre da Instagram, Venza augura il meglio alla ormai ex coppia “Faccio comunque i miei più sinceri auguri a entrambi per una nuova vita”.

