Anticipazioni Uomini e Donne: Ecco perchè Gero è andato via

Anticipazioni Uomini e Donne. Gero Natale, cavaliere del trono over, ha lasciato il programma nell’ultima puntata. Ecco il vero motivo della sua rinuncia.

Arrivano le ultime anticipazioni Uomini e Donne. Nelle ultime puntate del programma di Maria De Filippi, un cavaliere particolare del trono over aveva riscosso particolare successo nel parterre femminile.

Stiamo parlando di Gero Natale, cavaliere siciliano dai modi molto misteriosi. Più di una dama si era detta interessata e, addirittura, la tronista Samantha Curcio aveva avuto un’esterna con lui. Tutto questo prima del suo ritiro dal programma.

Uomini e Donne, Gero Natale: “Io mi devo ritrovare”.

Gero Natale ha lasciato Uomini e Donne tra lo sgomento del parterre femminile del dating show di Canale 5. Molte dame si erano dette interessate a lui ma la sua decisione è stata irrevocabile.

Ricordiamo che tra le sue pretendenti, oltre a una dama scesa dichiaratamente per lui, c’era la tronista Samantha Curcio. La ragazza si era interessata molto al cavaliere siciliano, tanto da avere un’esterna insieme.

“Io mi devo ritrovare. Devo riacquistare la fiducia in me stesso prima di rimettermi in gioco”, ha dichiarato Gero a proposito della sua decisione. Non sarebbero stati problemi con altre persone, quindi, a fargli prendere questa decisione.

Decisione più che condivisibile, che, però, le dame avrebbero voluto sapere in anticipo. La dama scesa solo per lui è stata costretta ad abbandonare il programma, non avendo interesse in altri, Samantha ha dichiarato che avrebbe preferito saperlo in esterne.

Tra le dame colpite dal cavaliere c’era anche Ida Platano. L’ex dama era stata intervistata a proposito dell’addio del suo ex, Riccardo Guarnieri, dal programma con Roberta Di Padua. Qui la dama ha detto che Gero era piuttosto interessante.

