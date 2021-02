Uomini e Donne, Roberta Di Padua: “Riccardo è un uomo pieno di fissazioni”

Uomini e Donne, anticipazioni. Roberta Di Padua spiega la rottura con Riccardo Guarnieri, raccontando alcuni retroscena della loro relazione. “Forse la distanza ci aiuterà”.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Roberta Di Padua è sta intervistata dal magazine ufficiale del programma, dove ha spiegato le motivazioni dietro la separazione da Riccardo Guarnieri.

Tra di loro, dice la dama, non c’è più l’intesa, la passione che c’era prima. Non è solo un fatto di attrazione fisica, che pure è importante, ma proprio di mancanza di trasporto, situazione che crea difficoltà per il prosieguo della loro relazione.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua: “Credo che al momento la scelta migliore per entrambi sia quella di separarci”.

Nuove retroscena sulla separazione tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. I due si sono separati nuovamente e sulle pagine del magazine di Uomini e Donne, la dama spiega le motivazioni.

Roberta spiega che tra di loro le cose non vanno male, ma ci sono alcune mancanze che non si possono accantonare. Non c’è più passione, trasporto, e non è solo una questione di attrazione fisica, che pure è una mancanza che rende insicura la donna.

“Non c’è stato un grande trasporto tra di noi. Questo mi fa pensare che probabilmente non gli piaccio più fisicamente, ma non riesce a dirmelo per paura di ferirmi”.

“Si è aggiunto anche il problema dell’attrazione fisica, e sono arrivata a mettermi in discussione e a domandarmi se non gli piacessi più. Questa situazione mi ha creato insicurezza”, racconta la dama.

“Credo che al momento la scelta migliore per entrambi sia quella di separarci. Forse la distanza ci potrà aiutare a capire se abbiamo davvero voglia di stare insieme e superare le difficoltà”.

Infine le viene chiesto cosa intendesse quando definiva Riccardo come un uomo molto attento ai dettagli.

“Riccardo è un uomo pieno di fissazioni. Adora vedere una donna indossare i tacchi. Un giorno mi ha chiesto che scarpe avrei indossato in puntata: ha bisogno di vederti sempre al top. Poi odia lo smalto rovinato, gli piacciono le mani curate. Una volta eravamo in video chiamata, io avevo la mezza coda e la prima cosa che mi ha detto è stata: ‘Che hai fatto a questi capelli?’. Per me non è un problema, perché sono una donna che ama curarsi, ma come ho provato a spiegargli, sono una mamma, corro avanti e indietro e nella quotidianità mi piace poter stare comoda e sportiva”.

