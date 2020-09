Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima puntata del dating show di Canale 5 è andata in scena l’ennesima lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Arrivano le ultime anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Protagonista delle anticipazioni e della puntata è Gemma Galgani, colonna portante del programma condotto da Maria De Filippi.

La dama torinese si è presentata in mezzo allo studio di Roma per fare ammenda. La decisione presa la settimana scorsa di rompere con Paolo sarebbe stata un errore. Tina Cipollari però interviene per dire la sua.

Uomini e donne over. “Sei a saldo o a prezzo pieno?” chiede Tina a Gemma.

Nuova furibonda lite tra Gemma Galgani, dama n° 1 del parterre di Uomini e Donne, e la sua eterna rivale, Tina Cipollari. A far saltare i nervi all’opinionista l’ennesimo ripensamento della dama torinese rispetto alle sue scelte nel programma.

Ma andiamo con ordine. Gemma chiede la parola e si posiziona al centro dello studio televisivo. Qui la dama si rivolge al cavaliere Paolo, con il quale ha interrotto la conoscenza da meno di 10 giorni, per chiedergli di riprendere dove hanno lasciato.

Gemma ha infatti riflettuto a lungo sulla sua decisione, trovandola affrettata e azzardata. Paolo risponde di essere lusingato dalle scuse ma di aver intrapreso la conoscenza di altre dame e per questo di non essere più disponibile per Gemma.

A questo punto è intervenuta Tina, infervorata dall’ennesimo dietrofront della dama torinese. Tra le due iniziano a volare parole grosse e l’opinionista, che indossava comunque la mascherina, fa per avvicinarsi alla dama.

“Mantieni le distanze”, urla Gemma. “Esigo, voglio essere trattata come tutti gli altri, voglio essere trattata con rispetto e buona educazione”, continua la dama.

“Sei a saldo o a prezzo pieno? Finché Dio mi darà la forza di parlare io parlerò come mi pare e piace. Finché entrerai in questo studio io ti criticherò” risponde invece Tina.

“Mi dici che la mia bellezza è acqua e silicone? Parla una che appena uscita dal chirurgo plastico. Che è giovane in faccia e nel resto è una m… Ti sei rifatta a 71 anni per rimorchiare i giovanotti? Neanche gli ottantenni ti vogliono”.

