Uomini e Donne: Niente fidanzamento per Valentina e Germano

Uomini e Donne, anticipazioni. Valentina Autiero e Germano tornano in studio a pochi giorni dal loro addio.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione, datata sabato 7 novembre, in studio tornano Valentina Autiero e Germano, andati via solo poche settimane fa.

La coppia aveva seguito il consiglio di Maria De Filippi di provare a vedere come andavano le cose lontano dalle telecamere. I due raccontano come è andata la loro storia al di fuori del programma, storia che non è andata per niente come ci si aspettava.

Gianni Sperti propone che solo Valentina resti nel programma.

Dopo poche settimane dal loro addio, Valentina Autiero e Germano tornano nello studio di Uomini e Donne. I due avevano lasciato il programma su suggerimento di Maria De Filippi, che aveva consigliato loro di provare a vedere come andavano le cose a casa.

Ma appena due giorni dopo l’abbandono, i due hanno iniziato a litigare, di persona e al telefono. I litigi si sono susseguiti uno dopo l’altro, facendo capire ai due che la loro storia non aveva alcun futuro.

Mentre Maria chiede loro cosa hanno ora in mente, Gianni Sperti prende la parola e chiede alla conduttrice che solo Valentina resti nel programma. Segue un grande dibattito tra tutti i protagonisti del programma al termine del quale Germano lascia per sempre il programma.

Maria dice, quindi, a Valentina di prendersi una settimana di tempo per riflettere su cosa vuole fare del suo futuro e se vuole o meno rimanere nel programma.

