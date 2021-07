Uomini e Donne, anticipazioni. In un’intervista Maria De Filippi racconta dei nuovi parametri per selezionare i tronisti.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. In un’intervista al settimanale Oggi, Maria De Filippi ha rilasciato alcune dichiarazioni, tra le altre, riguardo una delle sue creature più discusse, il dating show di Canale 5.

In molti, infatti, si sono lamentati del fatto che i tronisti siano persone lontane dalla realtà, spesso personaggi al limite che avrebbero dovuto far presa sul pubblico. Da qualche anno, però, le cose sono molto cambiate.

Uomini e Donne, Maria De Filippi “Cerco un tronista che fa l’elettricista, non un influencer”.

Maria De Filippi si è raccontata al settimanale Oggi, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni su Uomini e Donne. Il tema principale delle sue parole è la scelta dei tronisti, simbolo indiscusso del programma.

“Oggi cerco un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti; quando ho capito che i tronisti erano diventati un cliché, ho deciso di cambiare”, ha dichiarato Maria.

Nelle ultime stagioni si è infatti notato il tentativo di scegliere tronisti più “veri”, più lontani dall’ideale incarnato dai vari Costantino & Co. e più vicini al pubblico. Non che ci fosse niente di male, ma ormai non facevano più presa sul pubblico.

L’esempio di questa inversione di tendenza è senz’altro Sophie Codegoni, ex tronista del programma, che era molto lontana dalle sirene social, come più volte sottolineato in trasmissione.

Nell’intervista, la De Filippi parla anche del suo rapporto con Sabrina Ferilli, amica e collega nel programma Tu sì que vales.

“Sabrina è una boccata di aria sana, mi fa divertire tanto (…) Quest’anno andrò in vacanza a fine luglio perché lei può registrare Tu sì que vales solo dopo aver girato il film di Leonardo Pieraccioni: questo è un grande atto di amicizia. Qualche no lo dico anche a lei, ma è talmente saggia di suo che non c’è bisogno”.

