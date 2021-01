Uomini e Donne, oggi la registrazione della scelta di Davide Donadei?

Uomini e Donne, anticipazioni. Nella registrazione di oggi martedì 19 gennaio si attende la scelta di Davide Donadei o il tronista chiederà altro tempo?

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Oggi nuova registrazione per tutti i protagonisti del dating show di Canale 5, con particolare attenzione per la scelta di Davide Donadei.

Il tronista rimanda la sua scelta da più di un mese ormai, quando avrebbe potuto terminare il proprio percorso già a inizio dicembre. Le cose non sono andate così, però: che oggi sia la volta buona?

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne per fare delle nuove conoscenze.

Nuova registrazione per Uomini e Donne in programma nella giornata di oggi, martedì 19 gennaio. Particolare attenzione, in ogni nuova registrazione, per Davide Donadei, il tronista che continua a rimandare la fine del suo trono.

Dalle ultime anticipazioni pare che oggi potrebbe essere il giorno della scelta, con il pubblico stanco di questa situazione. Partendo dalle corteggiatrici del ragazzo, Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi, che sono visibilmente sempre più nervose.

Ma anche all’interno dello studio si mormora ogni volta che il ragazzo rimanda la scelta. Per non parlare poi dei telespettatori, che ormai ne hanno fin sopra i capelli: “Mamma mia che noia. Il trono più lungo della storia“, si legge in rete.

Nella registrazione di oggi martedì 19 gennaio, spazio anche a due donne dal carattere molto forte. Stiamo parlando di Gemma Galgani, signora del trono over, e Sophie Codegoni, l’altra tronista che anche lei è alla fine del suo percorso.

Per quanto riguarda la dama torinese, dopo la chiusura definitiva con Maurizio, oggi ci racconterà le sue ultime conoscenze. Sophie, eliminato Antonio, deve scegliere tra Giorgio e Matteo, con quest’ultimo dato per favorito.

In serata pubblicheremo qualche anticipazione della registrazione di oggi martedì 19 gennaio 2021.

