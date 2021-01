Uomini e Donne: Michele Dentice svela le scelte dei tronisti

Uomini e Donne, anticipazioni. Michele Dentice rilascia un’intervista durante la quale rivela secondo lui quelle che saranno le scelte dei tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Michele Dentice, ex cavaliere del trono over, ha da poco lasciato il dating show di Canale 5 dopo un lungo tira e molla con Roberta di Padua.

L’ex cavaliere ha rilasciato da poco un’intervista per MondoTv 24. In questa intervista ha spoilerato le scelte che Davide Donadei e Sophie Codegoni faranno secondo lui, in base a quello che ha visto dietro le quinte.

Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne i scelti saranno Chiara e Giorgio.

Michele Dentice torna a parlare dopo l’addio al trono over di Uomini e Donne. L’ex cavaliere è stato intervistato a proposito delle scelte dei suoi colleghi del trono classico, visto che per i due è tempo di fare questo passo.

In realtà per quanto riguarda Sophie Codegoni manca ancora qualche settimana prima di fare la sua scelta, mentre per quanto riguarda Davide Donadei siamo in ritardo di più di un mese.

Comunque c’è da specificare, e lo dice lui stesso, che le sue previsioni non sono certezze e si basano su quello che ha visto con i suoi occhi durante la sua permanenza in trasmissione.

“Io da quello che ti posso dire dall’interno, la vedo più vicina ad una persona come Giorgio rispetto a Matteo, nulla da togliere ovviamente a Matteo” dice Michele per quanto riguarda il trono di Sophie.

“Adoro Beatrice! Mi sta troppo simpatica e mi da l’idea di una sorellina piccolina, è una piccoletta.. credo che Davide però sceglierà Chiara” è invece la sua opinione sulla fine del trono di Davide.

