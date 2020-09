Uomini e Donne, Maria De Filippi fa uscire Facundo: “Te ne devi andare”

Uomini e Donne, Maria De Filippi nella puntata di ieri, martedì 22 settembre, è stata costretta a cacciare dallo studio Facundo. Il corteggiatore temporeggiava dopo essere stato eliminato.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, martedì 22 settembre, abbiamo visto Maria De Filippi dover intervenire in prima persona per il trono classico. Il suo intervento si è reso necessario per cacciare dallo studio Facundo.

Il ragazzo si era presentato per corteggiare Sophie. Quando poi la ragazza ha perso l’interesse iniziale anche l’altra tronista, Jessica, ha voluto conoscere il corteggiatore argentino.

Le cose non sono però andate bene nemmeno con lei. La ragazza ha quindi criticato il corteggiatore che le ha risposto che nessuno di loro sembra essere davvero interessato a lei.

Nella discussione è intervenuta anche Sophie criticando l’atteggiamento del ragazzo. Le due troniste quindi, di comune accordo, decidono di eliminarlo. Facundo però tardava ad abbandonare lo studio, con la pretesa di convincere Sophie a riprenderlo.

A questo punto è dovuta intervenire Maria De Filippi in prima persona, ricordando quale è il regolamento del programma: “Se a loro non piaci non posso fare niente…Non so come dirtelo, se vuoi te lo diciamo anche in argentino, ma te ne devi andare, non c’è possibilità“.

Il regolamento spiega proprio che quando un corteggiatore è eliminato, egli deve abbandonare lo studio immediatamente. Solo a questo punto il ragazzo si è allontanato e il programma è potuto continuare come al solito.

