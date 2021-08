Uomini e Donne, Kikò Nalli smentisce: “Non è vero che amo Tina Cipollari”

Uomini e Donne, news. Kikò Nalli risponde alle dichiarazioni dell’ex Ambra Lombardo a Tiki Taka secondo cui amava ancora Tina Cipollari.

Arrivano le ultime news dei protagonisti di Uomini e Donne. Oggi vi riportiamo le dichiarazioni di Kikò Nalli, hair stylist ed ex marito di Tina Cipollari, con cui ha avuto tre figli.

Nalli ha risposto alle insinuazioni di Ambra Lombardo, sua ex fidanzata, che ospite a Tiki Taka ha dichiarato che è ancora innamorato di Tina. I due si erano conosciuti al Grande Fratello, in un’edizione in cui hanno partecipato insieme.

Tali dichiarazioni non hanno fatto piacere A Kikò, come si intuisce dalle sue parole.

“Di nuovo gossip. Non è vero che amo la mia ex moglie, assolutamente no. Io non la amo, ma ci stimiamo reciprocamente. Oltre a ciò, non c’è nulla e non ci sarà mai nulla. Quando una storia finisce, sta bene così“.

Non solo: Kikò annuncia anche che ha una nuova donna nella sua vita. “Io nel mio cuore ho un’altra persona e quella persona lo sa. C’è poco da dire e da scrivere“.