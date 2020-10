Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo un’esterna un po’ particolare, il pubblico ha iniziato a sospettare che la tronista Jessica e il corteggiatore Davide si conoscono da prima di entrare nel programma.

Arrivano le ultime anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne classico. Nell’ultima puntata abbiamo assistito all’esterna tra la nuova tronista Jessica e il suo corteggiatore Davide, esterna che ha sollevato qualche dubbio.

Il pubblico ha infatti iniziato a sospettare che i due ragazzi si conoscano da prima di entrare nel programma, eventualità non prevista dal regolamento dello stesso e situazione decisamente poco chiara.

Nuovi corteggiatori per Sirius, come la prenderà Gemma?

Dubbio e sospetto nell’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne canale 5. La nuova tronista Jessica conosceva già il suo corteggiatore Davide? E’ questa la domanda che il pubblico del dating show di Canale 5 si sta ponendo in queste ore.

Il dubbio nasce dall’esterna che ha visto protagonisti i due ragazzi, durante la quale il corteggiatore ha voluto regalare un tatuaggio alla dama. Jessica ha poi scelto di tatuarsi una rana su un polso.

Questo gesto, agli occhi del pubblico, è subito saltato all’occhio. Si sa, i tatuaggi sono una cosa molto personale. Come è possibile, quindi, che lui lo abbia regalato a lei dopo così poco tempo dall’inizio della loro conoscenza e come mai lei ha così prontamente accettato?

Questi dubbi hanno generato i primi commenti negativi e i primi sospetti verso i due ragazzi, che potrebbero conoscersi già da prima di approdare alla trasmissione Uomini e Donne Maria De Filippi.

Nella puntata spazio anche all’altra tronista, Sophie, che ha selezionato i suoi nuovi corteggiatori, visto che la ragazza ha eliminato i precedenti. Scopriamo quindi che lei si è unita alla redazione nella visione dei filmati di presentazione dei corteggiatori.

Anche nel trono over sono arrivati nuovi corteggiatori sia per Gemma Galgani che per Sirius. La dama torinese ne terrà uno solo, come sua consuetudine: per conoscersi meglio lei dedica tutta la sua attenzione a un corteggiatore alla volta.

Per Sirius arrivano le prime dame dalla rottura con Gemma stessa e la decisione, sofferta, di voltare pagina. Ci riuscirà?

