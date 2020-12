Uomini e Donne: cosa è successo nella puntata di ieri

Uomini e Donne, anticipazioni. Nella puntata di ieri Gemma vince la sfilata con una coreografia in stile Flashdance.

Finita un’altra settimana di Uomini e Donne, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. Gemma stravince la sfilata e le viene tributata una standing ovation grazie ad una coreografia sulle note di Flashdance.

Prosegue il percorso dei tronisti alla ricerca della persona da scegliere: il tempo rimasto non è molto e il pubblico è sempre più in fermento per scoprire chi verrà scelto e chi no dai ragazzi.

Davide tra Chiara e Beatrice, Sophie ha ancora 3 corteggiatori.

Nessun passo in avanti verso la scelta finale nella puntata di ieri di Uomini e Donne. Ai tronisti sono rimasti appena un paio di mesi per effettuare la scelta e di mezzo c’è anche la pausa natalizia (che, a proposito, non ha ancora delle date ufficiali).

Sophie Codegoni si accomoda al centro dello studio e vediamo la sua esterna con Matteo che scopriamo essersi rotto un piede. I due hanno passato una piacevole giornata assieme, dove il corteggiatore ha mostrato alcuni stralci della sua vita privata.

La tronista è rimasta molto soddisfatta del suo atteggiamento. Scopriamo inoltre che in settimana è uscita anche con Giorgio lasciando Antonio a casa. Che sia un segna di una prossima eliminazione?

Si passa poi al trono di Davide Donadei. Il tronista si dichiara preso da Beatrice e Chiara e il suo comportamento conferma le sue parole: con la prima c’è evidentemente dell’affetto, mentre con la seconda lui ha dimostrato di tenerci molto.

Passando poi al trono over vediamo il litigio tra Armando Incarnato e Lucrezia. La donna lo ha lasciato solo per andare a fare la spesa con un altro uomo e questo ha molto infastidito il cavaliere, che si becca le critiche di Gianni Sperti.

Chiude la puntata la consueta sfilata delle dame del parterre di Uomini e Donne. Gemma Galgani presenta una coreografia in stile Flashdance che non solo le vale una facile vittoria, ma anche la standig ovation da parte dello studio.

