Uomini e Donne, la scelta di Davide Donadei tra Chiara e Beatrice

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima puntata del programma Valeria va via e per Davide Donadei restano solo Beatrice e Chiara. Nella prossima registrazione la scelta a sorpresa del tronista.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Davide Donadei si avvicina alla fine del suo percorso da tronista del dating show di Canale 5. Ricordiamo che il termine ultimo per fare la sua scelta è l’inizio del nuovo anno.

Nell’ultima puntata abbiamo assistito a un nuovo e decisivo passo proprio verso la sua scelta. Valeria, sua corteggiatrice, va via arrabbiata e lui non la segue decidendo di rimanere solo con Beatrice e Chiara.

Beatrice è la scelta più probabile per il tronista di Uomini e Donne.

Chi sceglierà Davide Donadei? La domanda inizia a farsi strada nei fan di Uomini e Donne, soprattutto alla luce di quanto successo nell’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio Davide si è innervosito per aver ascoltato una conversazione tra Giorgio e altri in cui lui parlava di una serie di sguardi scambiati con la corteggiatrice Valeria. La ragazza, visibilmente arrabbiata, va via dallo studio.

Il tronista però non la segue per farla tornare e Maria gli chiede se ha deciso di continuare solo con Chiara e Beatrice. Davide conferma, per la gioia delle due ragazze, ancora in lotta per diventare la sua scelta.

In realtà in molti sono d’accordo nel dire che Beatrice è evidentemente la sua preferita e che sarà lei la sua scelta. Questo suo essere preferita lo ha notato anche Chiara, che spesso se ne è lamentata.

Questo però ha fatto si che Davide abbia dato più volte delle conferme a Chiara, cosa notata soprattutto dalla stessa Beatrice. La “sfida” è ancora aperta.

