Uomini e Donne: Ida Platano pronta a tornare in studio?

Uomini e Donne, anticipazioni. Ida Platano, intervistata dal magazine ufficiale, ammette la possibilità di rivederla al trono over.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Ida Platano torna a parlare, intervistata dal magazine ufficiale della trasmissione. L’ex dama ha parlato di futuro, di Riccardo e di tanto altro.

Ida ha anche ammesso che c’è la possibilità di rivederla in azione al trono over, anche se non sente la necessità di trovare l’amore a ogni costo. Per ora si gode la famiglia e la serenità che caratterizza questo periodo.

Uomini e Donne, Ida Platano “Si può essere felici da sole e si deve imparare ad essere felici da sole”.

Ida Platano è una delle dame più amate della storia di Uomini e Donne. La sua storia con Riccardo Guarnieri è stata una delle più seguite e discusse di sempre e in tanti non vedono l’ora di rivederla al trono over.

Fino ad ora la dama ha sempre rifiutato questa opzione, probabilmente anche per la presenza di Riccardo, tornato per trovare l’amore. Ma dopo il suo addio insieme a Roberta Di Padua, l’ex dama ha ammesso che potrebbe tornare un giorno.

Questa dichiarazione è stata fatta al magazine ufficiale del programma, che negli ultimi giorni l’ha intervistata. Ida ha ammesso anche che non ha seguito il trono del suo ex, ma di non aver abbandonato la visione del programma di cui ha fatto parte.

“Si può essere felici da sole e si deve imparare ad essere felici da sole. Penso che la vita a due sia meravigliosa, chi non vorrebbe vivere una favola? Però bisogna stare bene con se stessi qualsiasi sia la nostra situazione sentimentale”, spiega Ida.

Tra i tanti momenti speciali e importanti della sua vita, la Platano ne ha uno particolare nel cuore: “Quando, dopo aver partorito, mi hanno dato mio figlio: la prima volta che I’ho stretto tra le mie braccia. Mi sono sentita la donna più felice e realizzata del mondo», ha concluso”.

