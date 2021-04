Uomini e Donne: Ida Platano cambia look [FOTO]

Uomini e Donne, news. Ida Platano, storica dama del trono over ha deciso di cambiare nuovamente look.

Arrivano le ultime news dal mondo di Uomini e Donne. Oggi torniamo a parlare di Ida Platano, storica dama del trono over del dating show di Canale 5. Negli anni la dama ci ha abituato ai look più stravaganti, belli e seducenti.

Ricordiamo che la donna è stata protagonista per lungo tempo con un tira e molla con il cavaliere Riccardo Guarnieri, con cui ha lasciato il programma una prima volta per poi separarsi.

Successivamente entrambi erano tornati in studio separatamente ma non c’era stato nulla da fare. I due infatti non si potevano separare e hanno lasciato nuovamente insieme il programma.

Poi il fattaccio: dopo la convivenza forzata a causa dell’esplosione della pandemia, lo scorso anno, i due si sono separati nuovamente. Addirittura Riccardo è tornato a Uomini e Donne e ha ritrovato l’amore con Roberta Di Padua.

Tornando a Ida, forse in occasione del suo compleanno (il 30 marzo n.d.r.), l’ex dama ha deciso di sfoggiare un nuovo look, cambiando il colore dei suoi capelli, che noi eravamo abituati di un biondo tendente alla cenere in un castano scuro più deciso.

Che sia il preludio al tanto vociferato ritorno nello studio di Uomini e Donne? Non ci resta che aspettare per scoprirlo!

