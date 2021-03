Uomini e Donne: pesanti accuse a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Uomini e Donne, anticipazioni. Pesanti accuse sono state rivolte a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: sarebbe tutto finto tra di loro.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Pesanti accuse rivolte alla coppia composta da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: secondo alcuni ex protagonisti del programma sarebbero una montatura.

Quello tra di loro non sarebbe un rapporto amoroso ma solo un accordo per garantirsi il massimo della visibilità. Addirittura c’è chi anticipa la loro intenzione di partecipare a Temptation Island a conferma della notizia.

Uomini e Donne, Moreno Napoli: “Sono una montatura”.

Grandi accuse alla coppia composta da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due hanno appena lasciato Uomini e Donne insieme ma c’è chi non crede alla genuinità del loro rapporto.

Ricordiamo che i due si erano conosciuti ai tempi del primo passaggio di Riccardo al trono over. Tra i due c’era stato qualcosa e Roberta aveva dichiarato di provare qualcosa per lui, ma il cavaliere scelse Ida Platano.

Una volta finita, Riccardo è tornato al dating show di Canale 5 e i due hanno ripreso dove avevano interrotto. Solo che questa volta le cose hanno avuto un lieto fine per entrambi, o almeno questo è quello che ci vogliono far credere.

E’ proprio questa l’accusa che alcuni ex protagonisti del programma, in una diretta Instagram, hanno rivolto alla coppia. Non solo non provano niente l’uno per l’altra, ma sarebbe tutta una montatura per rimanere in televisione.

Moreno Napoli ha confessato: “Sono una montatura, io non l’ho seguito ma per sentito dire lui é arrivato lì e già la conosceva e poi escono insieme… Io non vedo nulla di genuino per quello che ho sentito”.

“Ha fatto due volte Uomini e Donne, quindi sicuramente non avrà problemi nel fare di nuovo Temptation Island”, ha dichiarato Sara Sottile, che insieme a Massimo Avolio hanno ipotizzato il prossimo passo della “coppia”.

