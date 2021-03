Uomini e Donne, Gemma Galgani “imita” Charlize Theron: la reazione di Tina Cipollari

Uomini e Donne trono over: Gemma Galgani ancora protagonista nella puntata di oggi “imitando” Charlize Theron. E sulla frequentazione col cavaliere Cataldo…

Nella puntata di oggi, giovedì 11 marzo, Uomini e Donne ha visto ancora una volta protagonista Gemma Galgani, vera e propria superstar del dating show di Maria De Filippi.

La dama torinese è infatti stata al centro della sfilata delle donne, dal tema “Scacco al re: sedotto e conquistato”, nella quale ha imitato a modo suo un famoso spot pubblicitario con protagonista Charlize Theron, imitandone l’andamento, la camminata e le movenze. Neanche a dirlo, la sfilata di Gemma ha scatenato l’ennesima lite con la sua nemica storica, ovvero l’opinionista Tina Cipollari.

Dal punto di vista sentimentale, Gemma vuole continuare la frequentazione con un nuovo cavaliere, Cataldo, nonostante sembrino evidenti varie incompatibilità di carattere tra i due.

L’altro opinionista del dating show, Gianni Sperti, accusa il cavaliere di aver scelto di corteggiare Gemma solo per stare al centro dello studio, sostenendo che, se fosse stato davvero interessato a Gemma, non avrebbe mai chiesto di poter restare in trasmissione. Si attendono sviluppi nelle prossime puntate…