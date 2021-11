Uomini e Donne, Gemma Galgani assente all’ultima registrazione: è positiva al Covid 19

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: Gemma Galgani assente alla registrazione del 13 novembre a causa della positività al Covid 19 (la dama torinese ha partecipato da casa). Ida Platano torna in studio.

Sgradita sorpresa nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, avvenuta sabato 13 novembre: negli studi del dating show di Maria De Filippi non c’era Gemma Galgani.

La superstar del trono over è risultata positiva al Covid 19, per cui è in isolamento domiciliare. La dama torinese (71 anni) è regolarmente vaccinata, per cui le sue condizioni di salute sono buone. Tant’è vero che Gemma è stata comunque presente alla puntata, collegandosi da casa sua. Non resta che attendere un tampone negativo, dopo il quale la dama potrà tornare in studio per portare avanti la sua conoscenza con il cavaliere Costabile.

Senza dimenticare le immancabili polemiche con la sua acerrima “nemica”, l’opinionista Tina Cipollari (che negli ultimi giorni ha “rispolverato” l’irriverente bambola di gomma raffigurante proprio Gemma).

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: Ida Platano torna in studio

L’ultima registrazione del trono over ha visto anche un’altra sorpresa, rappresentata dal ritorno in studio di Ida Platano, nonostante avesse recentemente annunciato su Instagram una sorta di addio al programma di Maria De Filippi. La dama bresciana (grande amica di Gemma Galgani) non ha perdonato Diego, che si è presentato con dei dolci alla ricerca della riappacificazione.

Forse per farlo ingelosire, Ida ha preferito ballare con un altro cavaliere, Armando Incarnato, con il quale in passato c’è anche stato un bacio.