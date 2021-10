Uomini e Donne, anticipazioni: Gabrio conquista Andrea Nicole

Uomini e Donne, anticipazioni. Andrea Nicole decide di non uscire con Ciprian ma con Alessandro. Bene anche l’esterna con Gabrio.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Giornata molto movimentata per la tronista Andrea Nicole: vediamo, infatti, le sue esterne con Alessandro e Gabrio. E Ciprian? Il ragazzo sembra essere più indietro di rispetto i diretti avversari.

Nel trono over nuove polemiche contro Armando Incarnato: la dama Marika lo accusa per non aver ricevuto la rosa che si aspettava, cosa successa invece con un’altra dama. Nuova frequentazione per Gemma Galgani, che sia la volta buona?

Andiamo con ordine. Andrea Nicole ha deciso di andare in esterna con Alessandro e non con Ciprian, come inizialmente previsto. Il ragazzo racconta di aver parlato di lei con i genitori, visto che ha l’abitudine di raccontare loro tutto.

Andrea invece non sembra essere molto convinta, visto che ha scoperto che il ragazzo ha degli interessi lavorativi nei social. Alessandro si difende dicendo che è laureato in marketing e che quello è il lavoro che vorrebbe fare, ma non è per quello che si trova ora li.

La ragazza decide di credergli, visto che non ha nessun motivo per non farlo, riservandosi quindi la possibilità di cambiare idea. Anche l’esterna con Gabrio è andata decisamente bene e la tronista sembra molto presa da lui.

Armando Incarnato interviene dicendo: “Vedo una distanza e una paura. Le parole sono importanti ma non conseguono gli atteggiamenti“. Segue una discussione sull’argomento che non arriva da nessuna parte.

A proposito di Armando, Marika è molto arrabbiata con lui. Dopo un mese di frequentazione lui non le ha regalato nemmeno una rosa, cosa successa invece con Jessica. Per questo lei lo accusa di giocare con le donne per rimanere nel programma.

Pronta la controaccusa di Armando che la accusa di fare la stessa cosa. “Io ho detto che, se ci fossero stati anche cento uomini per me, io avrei dato la precedenza a lui”, ha sbottato Marika.

Durante un ballo, Gemma Galgani ha diviso la pista da ballo con Massimo, sua nuova frequentazione. La dama torinese è molto emozionata per questa nuova esperienza, mentre la solita Tina Cipollari osserva e controlla, sicura che Massimo non è davvero interessato a lei.

View this post on Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.