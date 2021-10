Uomini e Donne, anticipazioni: in arrivo un nuovo tronista?

Uomini e Donne, anticipazioni. Raffaella Mennoia, storia autrice del programma, annuncia grandi novità nell’ultima registrazione.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Grandi novità in arrivo per il programma, parola di Raffaella Mennoia, storica autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi.

In un video postato sabato 2 ottobre, infatti, Raffaella annuncia di trovarsi negli studi Elios per la registrazione canonica del programma. Qui la donna fa l’annuncio, senza entrare troppo nei dettagli.

“Ciao a tutti, buongiorno, sono agli Elios perché oggi registriamo una puntata di Uomini e Donne, anzi, oggi una super puntata, perché succederanno tantissime cose“. A seguito della diffusione del video, sono iniziate a circolare le teorie più disparate.

La più probabile riguarda la possibilità del debutto di un nuovo tronista. Come sappiamo, anche se la puntata ancora non è andata in onda, Joele è stato cacciato dal programma dopo aver tentato di sentirsi con una corteggiatrice, anch’essa cacciata, in segreto.

Quindi l’annuncio della Mennoia potrebbe riferirsi a questo. Altri invece hanno ipotizzato che riguardi la tronista Andrea Nicole, novità di quest’anno, alla quale l’autrice ha dedicato queste belle parole “Ti auguro d’incontrare chi saprà farti sorridere e dimenticare chi ti ha ferito… Sei forte e coraggiosa. Io ti guardo“.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.