Uomini e Donne, Fabrizio Cilli finisce al pronto soccorso: “Io drogato”

Uomini e Donne, news. Fabrizio Cilli, ex corteggiatore di Gemma Galgani, finisce al pronto soccorso dopo essere stato drogato da una donna.

Arrivano le ultime news dei protagonisti di Uomini e Donne. Oggi torniamo a parlare di Fabrizio Cilli, ex cavaliere e corteggiatore di Gemma Galgani. Vi ricorderete di lui per come fu smascherato da Gianni Sperti.

L’opinionista, infatti, poche puntate dopo l’inizio del corteggiamento di Gemma, fece vedere un video nel quale il cavaliere dichiarava di non essere interessato alla donna. Oggi Fabrizio torna a parlare di un fatto incredibile che gli è successo.

Uomini e Donne, Fabrizio Cilli: “Una manager, mi ha drogato”

Incredibile, a dir poco, il racconto fatto su Instagram dall’ex cavaliere Fabrizio Cilli. L’uomo, che qualche anno fa corteggiava Gemma a Uomini e Donne, è stato drogato da una donna ed è finito al pronto soccorso.

L’uomo era stato contattato da una manager per un’apparizione in un programma televisivo. Una volta arrivato al suo albergo la donna gli ha offerto un bicchiere d’acqua dopo il quale lui è svenuto.

“Inizio a vedere offuscato, dopo poco sono svenuto” ha dichiarato Fabrizio. Nella caduta l’ex cavaliere si sarebbe rotto il menisco del ginocchio destro e si è svegliato 10 ore dopo, nel letto della donna.

Fabrizio, ha spiegato di avere parlato con la signora ma, a detta sua, la manager gli avrebbe detto: “Non ti crederà nessuno”. In una successiva storia su Instagram, Cilli ha aggiunto anche il motivo per cui la donna si sarebbe comportata in quel modo.

“Sono finito al pronto soccorso, dopo essere stato raggirato da una manager, mi ha drogato, in cambio di favori sessuali“

