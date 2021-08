Uomini e Donne, ecco la data in cui inizierà la prossima edizione: attesa per i nuovi tronisti

Uomini e Donne trono classico: in attesa delle prime registrazioni impazza il “toto-tronisti” per la prossima edizione del dating show di Maria De Filippi.

Quella che sta per partire sarà l’edizione numero 22 di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, ormai un vero e proprio programma simbolo della rete ammiraglia di Mediaset.

Come sempre, la trasmissione andrà in onda nella fascia oraria dalle 14.45 alle 16: la data della messa in onda della prima puntata dovrebbe essere lunedì 13 settembre. Tuttavia, come ben sanno i fan, le prime registrazioni partiranno molto prima, probabilmente già da lunedì 30 agosto.

Se per quanto riguarda il trono over si attendono le nuove puntate delle vicende amorose di dame e cavalieri (capitanati da Gemma Galgani, ormai vero e proprio punto fermo per “Queen Mary”), grandi interrogativi ci sono sui nomi dei prossimi tronisti del trono classico.

I “beninformati” fanno stanno facendo i nomi di Tommaso Eletti, Eugenia Rigotti e Matteo Ranieri, tutti nomi già conosciuti dal pubblico di Canale 5, ma al momento non è trapelato nulla di ufficiale dalle pagine social di Uomini e Donne.

Sembra inoltre sicuro è che vi sarà la prima tronista transgender della storia: una vera e propria svolta per il programma.