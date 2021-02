Uomini e Donne: E’ amore tra Riccardo e Roberta?

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata registrata mercoledì 3 febbraio. Roberta ammette di iniziare a provare qualcosa di più per Riccardo, che sia la volta buona per la coppia?

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione del programma, datata mercoledì 3 febbraio, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri fanno un passo avanti nella loro relazione.

La donna infatti ammette che probabilmente si sta innamorando del cavaliere. Riccardo, questa volta, non fa un passo indietro allontanandola e per questo Maria De Filippi cerca di convincerlo a lasciare insieme il programma.

Uomini e Donne: Alessandra chiude la frequentazione con Giancarlo.

Novità per Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, registrata mercoledì 3 febbraio. Riccardo e Alessandro vengono fatti accomodare davanti a cinque sedie dove siedono cinque dame del parterre.

Tra di loro, ovviamente, c’è anche Roberta. Riccardo racconta allo studio di essersi sentito con la Di Padua e di averle detto cose che non le aveva mai detto prima. La scoperta che la dama si sente anche con Alessandro lo ha lasciato interdetto.

I due allora escono dallo studio per chiarirsi. Al rientro, nonostante le incomprensioni e il fatto che lo sente lontano, Roberta ammette di stare provando dei sentimenti molto profondi per Riccardo: si sta iniziando ad innamorare di lui.

Da parte sua, Riccardo, non si allontana come già successo due anni fa. Per questo Maria De Filippi prende la parola e cerca di convincerlo a lasciare la trasmissione insieme a Roberta per provare a vivere la loro relazione lontano dalle telecamere.

Riccardo però prende tempo e rimanda questa decisione.

Successivamente vediamo Giancarlo e Angela che sono usciti insieme. Questa notizia non ha fatto piacere ad Alessandra, che stava vedendo il cavaliere. Anzi, lei aveva prenotato una camera d’albergo per alcuni giorni ma Giancarlo l’ha lasciata per vedere Angela.

Per questo la dama decide di mollarlo e di andare avanti. Intanto scopriamo che Angela esce anche con Biagio, anche se non è sicura che lui sia sincero. Nonostante tutto, per ora, decide di continuare la frequentazione per vedere come va.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.