Uomini e Donne over, arrivano nuove dame e cavalieri. Ecco chi sono

Uomini e Donne, anticipazioni. Non solo Ida Platano, sono tanti i nuovi protagonisti che arrivano nel parterre del trono over, vediamo chi sono.

Non solo Ida Platano per il parterre del trono over di Uomini e Donne. Nell’ultimo periodo c’è stato un ricambio tra dame e cavalieri, con qualcuno che è andato via con l’anima gemella, altri invece non sono stati così fortunati.

Vediamo quindi insieme una panoramica di tutti i nuovi nomi che popolano il trono over di Uomini e Donne.

I Cavalieri:

Tra i volti nuovi c’è Aldo Farella, 69enne ex bancario di Torre del Greco. Aldo ha avuto modo di uscire con Gemma, ma la dama torinese ha detto di non sentirsi attratta fisicamente dal lui.

Sempre dalla Campania è arrivato anche Amodio Curci, 56enne, titolare di una fabbrica di fuochi d’artificio. Andrea Corrà arriva, invece, della provincia di Bolzano, 53 anni, sceso in studio per conoscere Angela.

Dalla Sardegna, poi, arriva Alessio Fontana, 54enne della provincia di Cagliari. Papà due figli, divorziato. Dal Piemonte, Domenico Catalano, 64enne vedovo, padre di un figlio, attualmente in pensione.

Le Dame

Ovviamente la prima è Ida Platano. La dama non ha bisogno di presentazioni, ma se volete un aggiornamento sul suo ritorno potete cliccare QUI.

Chiara Ingrosso, 36enne di Lecce, madre single, team leader nel settore delle telecomunicazioni è un’altra dama appena arrivata. Cristiana Pirini è istruttrice di fitness 40enne, di Cesenatico, due figli e un matrimonio alle spalle.

Francesca Babini, invece, è una 47enne di Ravenna, hairstylist con un passato da skipper mentre Sara Zilli è una 60enne livornese, informatore farmaceutico di professione, già sposata e madre di due due figli.

