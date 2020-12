Uomini e Donne, Gianluca de Matteis lascia il trono

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione Gemma Galgani ammette di essere andata a letto con Maurizio. Gianluca lascia il trono.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, datata sabato 12 dicembre. Grandi eventi hanno condizionato la puntata, a partire dalla decisione del tronista Gianluca De Matteis di lasciare il trono.

A rendere piccante invece la puntata ci ha pensato la solita Gemma Galgani. La dama torinese ha infatti ammesso di essere stata a letto con il suo attuale corteggiatore, il cavaliere Maurizio.

Gianluca spiega di non sentirsi a suo agio in quella situazione.

Grandi annunci nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Sabato 12 dicembre, questa la data della registrazione, è stata l’ultima puntata per il tronista Gianluca De Matteis. Il ragazzo non ha però effettuato una scelta anticipata, ma ha deciso di lasciare.

Il tronista ha dichiarato di non essere riuscito a instaurare alcun rapporto con le sue corteggiatrici e di non sentirsi parte di quel qualcosa di particolare che è Uomini e Donne. Maria De Filippi ha capito le sue intenzioni e gli ha detto che forse non è pronto a impegnarsi.

A complicare il suo trono, ricordiamo, c’è stata anche la “rivalità” con il cavaliere Armando Incarnato. I due si sono trovati più volte a condividere l’interesse per una corteggiatrice e addirittura Lucrezia ha scelto Armando abbandonando Gianluca.

Le sorprese della puntata però non finiscono qua. Infatti Gemma Galgani e il suo attuale corteggiatore, Maurizio, hanno ammesso di aver fatto l’amore. I due stavano parlando del fatto che hanno approfondito la loro conoscenza nell’ultimo periodo.

“Gemma la conoscevo bene per aver seguito il suo percorso nel programma. La ritengo una donna vera ed il suo interesse mi ha lusingato. Gemma mi ha preso molto di testa, ci troviamo molto bene quando stiamo insieme”, ha dichiarato Maurizio al magazine ufficiale del programma.

