Uomini e Donne: Caos in studio per la scelta di Davide Donadei

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne del 12 gennaio. Davide Donadei allontana nuovamente il momento della scelta, dicendo di non essere ancora sicuro di quello che vuole.

La notizia, ovviamente, non viene presa bene né dalle corteggiatrici Chiara e Beatrice, ne dal resto dello studio. Tutti, infatti, gli fanno notare che questo è un problema non di poco conto.

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Sophie litiga con Giorgio mentre fa pace con Matteo.

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne molto spazio è stato lasciato al trono classico. In particolare ci si è soffermati su Davide Donadei, il tronista che dovrebbe essere prossimo alla scelta ma che non è ancora pronto.

Il ragazzo ha infatti dichiarato che non è ancora sicuro e quindi vuole ancora rimandare la sua scelta. Andiamo però con ordine. Vediamo prima le due esterne fatte con le sue corteggiatrici.

Nella prima scopriamo che Beatrice Buonocore non si è presentata. Nella seconda invece, le cose con Chiara sono andate bene: i due si sono visti nel luogo del loro primo incontro e alla fine, a telecamere spente, i due si sono baciati (con il tronista che si è preso la responsabilità).

In puntata vediamo lo scontro tra Davide Donadei e Beatrice Buonocore. Lui l’accusa di non poter fare la sua scelta se lei nemmeno si presenta, mentre Bea risponde che i rapporti si costruiscono in due e lui lo sta facendo solo con Chiara Rabbi.

Quest’ultima, da parte sua, scoppia in lacrime perchè non capisce come sia possibile che lui non l’abbia ancora scelta visto quello che i due stanno condividendo. Entrambe poi la prendono malissimo quando il tronista allontana, ancora la scelta.

Vediamo poi Sophie. La prima esterna è con Matteo: il ragazzo non ha preparato niente di che perchè sapeva di dover chiarire le cose con lei e, infatti, così accade. I due siglano la pace con un bacio da sopra la mascherina.

Con Giorgio l’esterna è andata malissimo: i due non hanno fatto altro che litigare. Litigio che è continuato in studio, aumentando di intensità fino al momento in cui Giorgio è andato via arrabbiatissimo.

