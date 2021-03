Uomini e Donne caos al trono classico: Giacomo Czerny litiga con Carolina

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 28 marzo. Nelle prossime puntate assisteremo ad un litigio tra Giacomo Czerny e Carolina, ritenuta sua probabile scelta. Come andrà a finire?

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Grande giornata di litigi nello studio del dating show di Canale 5. Abbiamo visto, infatti, litigare Giacomo Czerny con Carolina prima e Samantha Curcio con Alessio dopo.

La prima lite è nata perchè Carolina è stufa di essere sempre lei quella lasciata a casa quando Giacomo fa delle nuove conoscenze, mentre Alessio accusa Samantha di giudicarlo non conoscendo il suo percorso di vita.

Uomini e Donne, Carolina accusa Giacomo Czerny di tenere di più a Martina.

Puntata complicata quella dei corteggiatori del trono classico di Uomini e Donne. Sia Carolina, corteggiatrice di Giacomo Czerny, che Alessio, corteggiatore di Samantha Curcio, hanno avuto da ridire contro i tronisti.

La corteggiatrice ha accusato Giacomo di preferire spudoratamente Martina. Lei non rimane mai a casa quando deve fare delle nuove conoscenze e a lei sono rivolte frasi molto forti che invece a Carolina non arrivano mai.

Giacomo replica chiedendo come mai non abbia mosso critiche prima, avendone avuto la possibilità. Fa poi riferimento all’ultima puntata, quando la donna si è mossa solo in difesa di Eugenia attaccata da una corteggiatrice di Massimiliano.

Come mai, chiede il tronista, ieri non ha parlato? Carolina risponde che lei conosce bene gli attacchi di panico e si è sentita vicina a Eugenia che è stata ferita dalle parole dell’altra corteggiatrice.

Samantha cerca di fare da mediatrice senza risultati. Le cose peggiorano e, a questo punto, interviene Maria in persona proponendo un ballo per potersi chiarire da vicino. I due accettano ma Martina esce dallo studio.

Finito il ballo Giacomo la segue e lei gli spiega che quando voleva essere abbracciata al centro dello studio, dopo un litigio, lui ha rifiutato e vederlo ballare con Carolina le ha dato molto fastidio.

Giacomo si propone di aspettarla fino a quando non si calmerà e una volta rientrati in studio Carolina spiega che se devono parlare lo devono fare davanti a lei, non fuori dallo studio.

Passando poi ad Alessio, il corteggiatore ha accusato Samantha di giudicarlo perchè è ricco, ma senza sapere realmente cosa ha affrontato nella vita. Tutto questo nasce da un nuovo corteggiatore della donna ed ex tentatore di Temptation Island.

Questo corteggiatore avrebbe, infatti, sfruttato le sue più umili origini per mettersi in bella mostra ai danni di Alessio, portando Samantha a fare lo stesso.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.