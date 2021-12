Uomini e Donne, anticipazioni: il 22 dicembre l’ultima puntata

Uomini e Donne, anticipazioni. L’ultima puntata del programma andrà in onda mercoledì 22 dicembre prima della pausa natalizia. Ecco quando riprenderanno le puntate.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 sta per andare in pausa come ogni anno in occasione del Natale: l’ultima puntata andrà in onda domani mercoledì 22 dicembre.

Questa settimana quindi le puntate saranno quella di ieri, di oggi e di domani. Poi il palinsesto Mediaset prevede, come di consueto, la trasmissione di film a tema natalizio nella fascia oraria ora utilizzata da Maria De Filippi & Co.

La trasmissione riprenderà poi il prossimo lunedì 10 gennaio 2022 salvo, ovviamente, imprevisti e cambiamenti dell’ultima ora. Le registrazioni si sono già fermate settimana scorsa, con la chiusura dell’ultimo trono di inizio stagione ancora in sospeso, quello di Roberta Giusti.

Dovremmo proprio chiudere con la scoperta che il suo corteggiatore non scelto, Luca Salatino, diventerà il prossimo tronista del programma.

